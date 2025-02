Devises: en ordre dispersé, Euro soutenu, l'Or> top à 2.942$ information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 19:54









(CercleFinance.com) - Le Dollar s'affaiblit face à l'Euro ce mardi, en l'absence de chiffres majeurs et de 'market movers': le '$ Index' se replie de -0,25% vers 108,05, ce qui pourrait refléter un petit différentiel de rémunération en faveur de l'Euro (les Bunds se tendent de +6Pts, les T-Bonds de +4Pts.



L'audition du président de la Réserve fédérale Jerome Powell par la commission des services financiers du Congrès ('témoignage' bi-annuel devant les élus de la Nation) n'a pas apporté d'éléments nouveaux, pas de 'petite phrase' venant enflammer les imaginations.



Les paires de devises évoluent en ordre dispersé face au billet vert : l'Euro poursuit ce soir sa lente progression (+0,4% vers 1,0347), la Livre s'apprécie de +0,5%... en revanche, le Franc suisse et le Yen reculent de -0,3% et le Yuan se stabilise vers 7,3070 après avoir encore faibli la veille de -0,25%, ce qui porte son repli à -1,7% sur 1 semaine.



C'est un écart assez significatif et le Yuan évolue en-dessous de son 'plateau' des 7,30 du 20 au 31 décembre 2024: il semble bien parti pour rééditer son plancher long terme des 7,330/7,333 face au dollar.



A noter le repli de matières premières comme le cuivre (-2,5%) mais également de l'argent métal (-0,1% vers 31,9$) tandis que l'or se maintient au-dessus des 2.900$ après avoir culminé la nuit dernière vers 2.942$ en Asie.







