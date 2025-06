Devises: $ efface ses pertes de lundi, l'inflation information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 18:40









(CercleFinance.com) - Le FOREX effectue un virage à 180° : le 'Dollar Index' a perdu 0,55% lundi, il en reprend autant ce mardi, et remonte vers 99,30.



La même symétrie est observée sur l'Euro-Dollar puisque l'écart est de -0,55% à 1,1375.

La devise la plus affaiblie s'avère aujourd'hui être le Yen avec -0,9% à 144 face au $, puis vient le Franc suisse avec -0,75% vers 0,8240/$.

Le Dollar canadien ne lâche presque rien (-0,1%) et la Livre moins de 0,2%.



Peut-être le billet vert retrouve t'il son statut de 'refuge' dans un contexte géopolitique tendu ?

Cette hypothèse n'est pas confirmé par les T-Bonds qui restent délaissés tandis que le Nasdaq prend l'ascenseur ('Risk-On') et grimpe de de +0,9% pour revenir à 2% de ses sommets absolus.



Les acheteurs se moquent de l'escalade verbale entre la Russie, l'OTAN et les Etats Unis : Trump vient de déclarer que 'si une solution ne se dessine pas rapidement pour la paix en Ukraine, on se dirige tout droit vers une 3ème guerre mondiale'.

Keir Starmer déclarait la veille que l'Angleterre est prête pour la guerre (avec la Russie).



Les investisseurs continuent de prendre cela avec décontraction, sinon une désinvolture assez désarmante.

Si les marchés ne frémissent pas, c'est que rien de fâcheux n'est à redouter... un raisonnement auto-réalisateur qui depuis le 9 avril dernier fonctionne à merveille.



Il y avait des 'stats' ce mardi et ce furent plutôt des bonnes surprises :

les chiffres mensuels de l'inflation en zone euro ressortent en dessous des attentes, incitant les investisseurs parier sur une baisse de taux de la BCE jeudi prochain.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,9% en mai 2025, co



Ajoutons à cela une nette décélération de l'inflation en Espagne et d'une stabilité des prix en Allemagne, voilà de quoi s'accrocher à la perspective d'une baisse de taux de 25 points de la BCE jeudi.



Il s'agirait ainsi de sa huitième réduction en l'espace d'un an, un assouplissement qui pourrait être amené à se prolonger d'ici à la fin de l'année selon des spécialistes.



Aux Etats-Unis, les chiffres des commandes à l'industrie - publiées dans l'après-midi - sont reparties à la baisse en avril après avoir aligné quatre mois consécutifs de hausse, a annoncé mardi le Département du Commerce.



Ces commandes ont chuté de 3,7%, essentiellement sous l'effet d'une baisse de 51,5% des commandes de biens aéronautiques, après une hausse révisée de 3,4% le mois précédent, là où les économistes projetaient une baisse de 3,1%.

Les livraisons ont quant à elles baissé de 0,3%, enchaînant un second mois de baisse après leur repli de 0,2% en mars.



Le rapport sur les ouvertures de poste JOLT, un indicateur suivi de près par la Réserve fédérale, démontre que les tensions ne se dissipent que très lentement sur l'emploi américain (les offres d'emploi sont repartie légèrement à la hausse en mai).





