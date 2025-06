Believe: le prix de l'offre de retrait a été relevé information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - Upbeat BidCo, une holding constituée par les fonds d'investissement EQT et TCV, ainsi que par le fondateur Denis Ladegaillerie, a annoncé jeudi avoir relevé le prix de son offre de retrait sur Believe, qui va passer de 15,3 à 17,2 euros par action.



Dans son rapport, l'expert indépendant a jugé que ce prix était équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires de Believe, y compris en cas de mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.



Ce montant représente des primes respectives de 12,6%, 13,1%, 17,5% et 17,6% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur 30, 60, 120 et 180 jours, calculés à la date du 2 juin.



Le comité 'ad hoc' a recommandé à l'unanimité d'accepter l'offre révisée, considérant qu'elle était conforme aux intérêts de Believe, de ses actionnaires et de ses salariés.



Suivant cette recommandation, le conseil d'administration a lui aussi émis à l'unanimité un avis motivé favorable à l'offre.



A l'issue de son OPA, Upbeat BidCo détient désormais plus de 96,6% du capital et 95,4% des droits de vote de Believe.





Valeurs associées BELIEVE 17,020 EUR Euronext Paris +10,52%