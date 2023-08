Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises : Dollar plombé par signaux de ralentissement aux US information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 22:04

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats Unis ont chuté de moitié.

ADP n'a recensé que 177.000 nouveaux emplois en août, un chiffre en baisse sensible par rapport au mois précédent.

L'institut ADP explique que cette forte contraction par une chute des créations d'emplois dans l'hôtellerie-restauration à seulement 30.000, après les fortes embauches dans ce secteur les mois précédents.



Le second chiffre le plus marquant, c'était celui du PIB réel US pour le deuxième trimestre 2023 : il ressort à 2,1% en rythme annualisé, selon une deuxième estimation du Département du Commerce, qui l'avait annoncée à 2,4% en toute première lecture, après un taux de 2% observé au premier trimestre.

Jefferies attendait au contraire une révision en hausse à 2,6% pour le deuxième trimestre.



Par ailleurs, la hausse de l'indice des prix PCE (toujours en rythme annuel) pour le deuxième trimestre est révisée en baisse de 0,1 point, à +2,5% annualisé en données brutes et à +3,7% en données 'core' (hors prix des produits alimentaires et de l'énergie).