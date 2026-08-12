Devises : CPI US vite digéré, CHF et Yen poursuivent leur repli

(Zonebourse.com) - Le Dollar se renforce de 0,15% ce mercredi malgré une amorce de détente des taux post CPI... mais qui fait long feu. La rémunération du billet vert ne s'est donc pas affaissée et s'est même renforcée de 2,5Pts de base sur le "30 ans" et de 1Pt sur le "10 ans" à 4,694%. C'est une conclusion un peu paradoxale en regard de la nette progression du consensus sur un statu quo de la FED mi-septembre (les anticipations se sont inversées en une semaine, suite à la publication du NFP... et toujours des espoirs -ténus et volatils- de réouverture d'Ormuz.

Le Dollar Index avance de 0,17% et renoue avec le seuil symbolique des 100,00 alors que l'Euro se replie symétriquement de -0,17% vers 1,1525, le Yen de -0,1% vers 159,45.

Le Franc suisse a connu une nouvelle journée de désaffection et touché un nouveau plancher annuel face à l'Euro vers 0,9380 (sa meilleure marque depuis le 9 décembre 2025), il perd jusqu'à -0,3% face au Dollar à 0,8135 (la résistance annuelle des 0,82 se rapproche, la devise helvétique est au plus bas depuis juin 2025).

Le FOREX n'a donc pas salué la modération des prix à la consommation qui ressortent en légère baisse de -0,1% sur 12 mois, à 3,40%.

En revanche, le CPI "global" progresse de 0,2% en juillet en séquentiel les prix en données "core" (hors énergie et nourriture) de 0,2% également... mais ils retombent apparemment à 2,50% en rythme annuel, alors qu'en réalité, la hausse de l'énergie, notamment le diesel, est en train de se diffuser à l'ensemble des secteurs économiques, et y compris les "services" (le transport sous toutes ses formes en fait partie : le diesel est à 145 USD le baril).

La séance de jeudi sera marquée par la publication du "PPI" (prix à la production) mais il ne serait pas étonnant que la faiblesse du Yen redevienne un sujet de préoccupation, la Boj se retrouve face à une alternative très problématique.

Soit sauver le Yen en montant les taux... avec la quasi certitude d'envoyer le marché obligataire nippon à la cave (causant des dizaines de milliards d'équivalent USD de pertes pour les fonds de retraite japonais, incapables de verser les pensions promises), soit sauver les fonds de retraite (déjà au plus mal) et laisser le Yen chuter vers les abysses (sous 164/USD) et propulser l'inflation vers 3% et plus, plombant le pouvoir d'achat des actifs et des retraités.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.