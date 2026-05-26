Devises : calme plat sur le '$-Index', figé depuis le 15 mai

La circonspection des cambistes contraste avec l'enthousiasme de Wall Street qui salue par un nouveau record (depuis mi-avril) chaque communiqué alimentant l'espoir d'une réouverture du détroit d'Ormuz. On ne compte plus les communiqués de Donald Trump depuis 6 semaines annonçant comme "imminent" un accord avec la partie iranienne.

Symétriquement, Téhéran rappelle en permanence que rien n'est réglé, que les Etats Unis ne négocient pas de bonne foi et fustige les revirements permanents des négociateurs américains, sous la pression des "va t'en guerre" du Congrès (Lindsey Graham, Ted Cruz) et de l'allié israélien qui intensifie ses frappes sur le Liban et "contre le Hezbollah" (y compris dans Beyrouth, sur Tyr, etc.).

Les bombardements s'étendent au delà de la "ligne jaune", ce qui est le meilleur moyen de torpiller tout accord entre Washington et Téhéran.

Dans la nuit de lundi à mardi, Washington a par ailleurs indiqué avoir mené des frappes de "légitime défense" dans le sud de l'Iran (nombreux échanges de tirs autour des îles qui occupent la partie Nord du détroit), ravivant les inquiétudes des marchés sur une possible escalade régionale.

Le président américain a prévenu que les Etats-Unis pourraient intensifier leurs actions militaires en cas d'échec des négociations.

Le baril de pétrole "Brent" refranchit les 100$ après avoir fléchi vers 96$ lundi, avant les accrochages de la nuit dernière).

Mais le WTI reste ancré autour de 94$ contre 98$ vendredi : c'est un vrai progrès qui relâche un peu les tensions inflationnistes.

Le "$-Index" stagne pour la 8ème fois autour de 99,1 et affiche un écart millimétrique de -0,03% à 99,22.

Le billet vert affiche toutefois une certaine fermeté face à l'Euro (qui perd 0,1% vers 1,1625), face au Yen ( 0,25%) et 0,4% face à la Livre et le Franc suisse.

La devise helvétique se replie de -0,25% vers 0,9135 face à l'Euro et de -0,3% face au Yuan (inchangé face au $ à 6,7865).