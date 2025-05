Devises: calme étrange, surtout sur le Yen malgré taux Japon information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 18:59









(CercleFinance.com) - Quasiment aucune volatilité sur le FOREX (l'Euro grappille +0,05%), la Livre est 'étale', le Dollar canadien grappille 0,1%).



Le '$-Index' recule marginalement (-0,1% vers 100,33) et assez curieusement, le Yen fait du sur-place vers 144,85 alors que sa rémunération explose (presque +10Pts par jour depuis des semaines) via les maturités longues avec des taux à '30 ans' au-delà des 3% (contre 0,25% il y a 3 ans) et un '40 ans qui a même 'accroché' les 3,500% pour la première fois en 25 ans.

Cela commence a générer des pertes colossales pour les organismes de gestion des retraites des japonais (assureurs, fonds de pension): même le '10 ans' atteint 1,50% contre 0,1% début 2022.

Une vente d'actifs en Dollar pourrait en résulter si cette crise sur la dette nippone perdurait.



Sinon, l'actualité 'macro' était inexistante (après une annonce de Moody's vendredi 16 qui s'est transformée en 'non-événement' ce lundi 19), pas de 'stats' à l'agenda du jour.



La décision de Moody's de dégrader sa note de crédit des États-Unis de Aaa à Aa1, a été motivée par des inquiétudes croissantes concernant la trajectoire budgétaire des USA et la viabilité de sa dette.



Il ne faut pas négliger non plus une nouvelle réforme fiscale de Trump (allégements d'impôts) actuellement en discussion au Congrès qui viendrait creuser encore plus les déficits, ce qui pourrait affaiblir le Dollar.



C'est peut-être pourquoi la FED n'envoie pas de signaux précurseurs d'une baisse de taux, prétextant que l'économie US continue de montrer des signes de robustesse et de croissance (emploi, production, services..), même si les indicateurs avancés continuent de chuter (-1% en mai) et que le moral des ménages est au plus bas depuis 2020.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.