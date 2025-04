Devises : $ attaqué alors que Trump se déchaine contre Chine information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 20:05









(CercleFinance.com) - Le Dollar est saisi d'un nouvel accès de faiblesse (-0,7%) alors que Trump poursuit sa surenchère face à la Chine : il annonce coup sur coup en l'espace de 12H un embargo sur les GPU de dernière génération de Nvidia à destination de la Chine (soit 5Mds$ de manque à gagner) puis une hausse de 100% supplémentaire des droits de douane (à 245%) sur les importations chinoises.



C'est synonyme de gel total des échanges entre les 2 pays : c'était déjà le cas avec des droits à 54% il y a 10 jours, maintenant il s'agit d'une guerre commerciale à outrance... en espérant faire venir la Chine à la table des négociations pour refondre la manière de commercer entre les 2 pays.



Parallèlement, les investisseurs européens semblent miser sur les échanges diplomatiques pour trouver une porte de sortie sur les droits appliqués à l'UE, avec notamment la visite de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, à la Maison Blanche demain.

L'Euro fait preuve de fermeté à la veille d'un nouvel assouplissement par la BCE (vers 2,500%) et les cambiste se demandent si Ch.Lagarde commentera la volatilité historique du FOREX depuis le 2 avril.



C'est un des 'faits du jour' : le Dollar Index enfonce un nouveau plancher annuel : il chute de -0,7% vers 99,45.

L'autre 'fait du jour', c'est l'Or qui franchit symétriquement 'en force' les 3.300$/Oz, preuve que les investisseurs remettent en cause le statut de devise de réserve du billet vert.



L'Euro qui avait bien fléchi la veille reprend +0,9% vers 1,1380 face au Dollar, ainsi que face à la Livre (0,8600), puis +0,4% face au Yen.



Le Yen s'adjuge +0,55% face au $ à 142,4 : le point de rupture est proche (142,2) et un ultime support (pour le Dollar) est bien visible à 140,6 (il date de mi-septembre 2024).

Le Yuan se ressaisit en peu (+2%) face au $ à 7,3000,; il cède -0,5% sur les 5 dernières séances écoulées).

En Chine, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 5,4% en glissement annuel au premier trimestre 2025 (les clients US ont accéléré leurs commandes en anticipation du 'jour de la libération'), selon des données officielles publiées ce mercredi... très au-delà des 5% visés au minimum, mais une décrue du taux de croissance est prévisible au 'T2' 2025.



Sur le front des 'stats' US, la production industrielle des Etats-Unis s'est tassée de 0,3% en mars, après +0,8% annoncé initialement en février (+0,7% en définitive), d'après la Fed.

Ce tassement s'explique toutefois par une chute de 5,8% de la production des utilities, du fait de températures plus clémentes que d'habitude, alors que les productions manufacturière et minière ont augmenté de 0,3% et 0,6% respectivement.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est dégradé de 0,4 point à 77,8% en mars, un niveau inférieur de 1,8 point à sa moyenne de long terme (1972-2024).



Les ventes de détail aux Etats-Unis semblent plus robustes : elles se sont accrues de 1,4% en mars (après 0,2% en février), selon le Département du Commerce, conformément au consensus selon Jefferies.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines n'ont cependant augmenté que de 0,5% le mois dernier, une hausse globalement en ligne avec celle attendue en moyenne par les économistes.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en mars 2025, contre 2,3% en février, d'après Eurostat qui confirme ainsi son estimation rapide pour mars, tandis que l'inflation annuelle de l'Union européenne a ralenti de 0,2 point à 2,5%.



Dans la zone euro, les services (+1,56 point de pourcentage) ont contribué le plus au taux d'inflation annuel, suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+0,57 pp), des biens industriels non énergétiques (+0,16 pp) et de l'énergie (-0,10 pp).









