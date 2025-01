Devises: $ affaibli (tarifs douaniers US), le CAD$ résiste information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 19:24









(CercleFinance.com) - Le Dollar a pâti ce midi du renversement des anticipations en matière de tarifs douaniers par la future administration Trump.

Le billet vert a perdu jusqu'à -1,2% en une heure jusque vers 107,75 avant de combler en partie ses pertes dans l'après-midi.

Ce soir, il ne cède plus que -0,6% vers 108,3.

Symétriquement, l'Euro qui avait fusé jusque vers 1,0430 ne conserve qu'un modeste gain de +0,7% vers 1,0380.

La Livre Sterling progresse dans les mêmes proportions tandis que le Yen ne grappille que +0,25%.

Le Dollar canadien résiste à l'annonce de la démission de Justin Trudeau annoncée en fin d'après-midi(il se retirera aussitôt désigné un (ou une) successeur) : le CAD$ prend 0,6% face au billet vers, à 1,4360.



Sur le front des statistiques, rien à l'agenda aux Etats Unis, en revanche, il y avait des PMI en zone Euro.

Le 'PMI composite' HCOB de l'activité globale (qui inclut les 'services') s'est maintenu sous la barre de 50 en décembre, mais s'est redressé de +0,7Pt de 48,3 en novembre à 49,6, signalant donc un ralentissement de la contraction de l'activité du secteur privé à un rythme marginal.



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France s'est établi à 47,5 en décembre.

En hausse par rapport au plus bas de dix mois enregistré en novembre, il signale toutefois une contraction de l'activité du secteur privé pour une quatrième mois consécutif.

La semaine qui s'ouvre sera également marquée notamment la parution, mercredi, des 'minutes' de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et le rendez-vous les plus attendu reste le 'NFP' vendredi.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.