Devises : 7 séance de de reprise du $ information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 23:57









(CercleFinance.com) - C'était la 7ème séance de rebond du Dollar... un mouvement très lent mais régulier depuis 2 juillet.

Le Dollar a grappillé 0,1% face à l'Euro, le '$ Index' reprend +0,25% vers 98,1, sa meilleure marque depuis le 24 juin.



Les cambistes ont limité leurs initiatives à la veille de la publication du 'CPI' (inflation des prix à la consommation pour le mois de juin aux Etats Unis) : ils s'attendent en effet à l'accélération des pressions... mais dans des proportions limitées à +0,2 ou +0,3%.



Les économistes sondés par Reuters anticipent une inflation sous-jacente remontant de 2,8% à 3,0% et un 'CPI' global en hausse à 2,7 % sur un an, contre 2,4% en mai.

