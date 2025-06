Devises : 5ème séance de repli du $, l'Euro plutôt robuste information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 23:43









(CercleFinance.com) - Le FOREX a été relativement calme, jusqu'à la mi-journée aux Etats Unis, puis le Dollar qui hésitait autour de 1,1620 a commencé à glisser, en direction de ses planchers annuels.

Il aligne une 5ème séance de repli pour une perte cumulée de -1,5% face à l'Euro qui se hisse vers 1,1665.

Le '$-Index' s'enfonce de -0,2% vers 97,7 et inscrit un 'plus bas' de clôture, mais il serait prématuré de valider un signal baissier.

Le Dollar a en effet 'tenu' face au Yen, ainsi que face au Franc suisse (stable à 0,8050).



Le repli du Dollar depuis 1 semaine (avant même la trêve imposée par Trump aux Israéliens et aux iraniens) semble liée aux signaux de faiblesse économiques qui se succèdent.

Aujourd'hui, c'était les ventes de logements neufs qui ont chuté de-13,7% en mai aux Etats-Unis dans un contexte de taux d'intérêt toujours élevés et de hausse des prix de l'immobilier qui pèse sur la demande.

D'une année sur l'autre, les ventes de logements neufs s'inscrivent encore en baisse de 6,3%.

Les transaction chutent à 623.000 unités en rythme annul, a annoncé mercredi le Département du Commerce, loin des 700.000 ventes attendues en mai.

A 426.600 dollars, le prix médian des logements a quant à lui augmenté de 3,7% d'un mois sur l'autre et affiche une progression de 3% en rythme annuel, ce qui les rend plus que jamais inabordable pour 80% des américains.









