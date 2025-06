Devise : journée d'attentisme avant le CPI, $/Yen peu changé information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 22:06









(CercleFinance.com) - Séance quasi linéaire, sans relief comme souvent lorsqu'il n'y a pas de chiffres à se mettre sous la dent, ni en Europe, ni aux US.

Les images de violences aux Etats Unis, le déploiement de la Garde Nationale en Californie (émeutes liées aux expulsions massives du sol américain), des manifestations qui se déclenchent pour les mêmes motifs dans d'autres grandes villes... tout cela n'a guère inquiété les cambistes.



Le 'Dollar Index' n'a pas bougé, il finit au contact des 99,00, l'écart sur 24H est à peine mesurable.

Il est d'ailleurs nul face à l'Euro (1,1425), inférieur à +0,1% face au Franc suisse ou à -0,1% face au Dollar canadien, le Yen s'effrite de -0,2% et la Livre finit en queue de peloton avec -0,4% vers 1,3500 (c'est le seul décalage un peu significatif du jour).



L'attentisme s'est donc imposé à la veille du 'CPI' (indices des prix) et y compris sur la parité Yen/$.

La situation demeure tendue au japon avec un '10 ans' qui se retend de +1,4Pts vers 1,4800%, le '30 ans' grimpe de +3,5% vers 2,910% (contre 3,200% le 21/05), le '40 ans' affiche +2Pts vers 3,0840%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.