Devise : ça tangue sur la Livre, le Yen rebondit, les cryptos en plein 'sell-off'
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 19:04
Le Dollar Index prend +0,3% vers 100.17/100.20, et l'Euro rebaisse symétriquement de -0,3% vers 1,185.
L'Euro pâtit de nombreux signes montrant une activité maussade au sein de l'économie de la zone euro, susceptibles de conduire la BCE à revoir sa stratégie consistant à un immobilisme prolongé, les 'risques' semblant équilibrés et l'inflation stabilisée autour de l'objectif des 2% (mission accomplie).
Aux Etats Unis en revanche, la conjoncture reste plus porteuse, avec une économie sous-jacente solide (la prévision GDPNow de la Fed d'Atlanta pointe en direction d'une croissance de 4% aux États-Unis au 3e trimestre en rythme annuel), une croissance robuste des bénéfices (tirés en réalité par les 20 premières 'capi' du S&P500 et plus particulièrement des 10 premières 'technos') et des investissements massifs dans l'I.A (datacenters et énergie).
Le Dollar rétrograde vivement face au Yen (-0,45% vers 153.55) et la devise nippone s'envole de +0,8% face à l'Euro (vers 176,35) et de +1,25% face à la Livre, la devise la plus faible du jour et qui décroche également de -0,9% face au billet vert.
A noter un gros 'sell-off' ce soir (et depuis 17H30) sur le compartiment des crypto-actifs, avec -5,3% sur le bitcoin vers 101.150$ (très gros support remontant au 23 juin), sur l'Ethereum (-7,3%) avec cassure du support majeur des 3.400$ qui semble se dessiner... et des -7,5 à -8% sur Binance et autre Solana).
Valeurs associées
|101 292,4344 USD
|CryptoCompare
|-4,75%
