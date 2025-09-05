Devika Bulchandani est nommée COO de WPP
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 13:28
En tant que COO de WPP, Devika Bulchandani sera chargée de commercialiser les services et les solutions du groupe de communication britannique 'de manière transparente et fluide, afin de stimuler une croissance intelligente pour les clients de WPP dans le monde entier'.
Elle sera remplacée dans son poste précédent de CEO mondiale d'Ogilvy par Laurent Ezekiel, qui supervisera ainsi les activités mondiales de ce réseau dont les activités vont du marketing à la publicité et aux relations publiques.
Ses fonctions précédentes de CEO de WPP Open X pour Coca-Cola (le plus grand partenariat mondial d'agence de marketing du secteur conclu en 2021) seront exercées par Floriane Tripolino, auparavant à la tête du compte Nestlé.
Valeurs associées
|399,400 GBX
|LSE
|+0,50%
A lire aussi
-
A Belém, en Amazonie brésilienne, un modeste établissement s'est rebaptisé "Hôtel COP30" pour l'événement éponyme qui se tiendra en novembre, mais les prix pratiqués rebutent les clients potentiels. Dans une des ruelles colorées et délabrées du centre historique ... Lire la suite
-
Cela fait des semaines que Roubik, le nom de guerre d'un droniste ukrainien, traque les moindres mouvements d'un soldat russe. S'il le tue, il gagnera au moins six points. Une fois accumulés, ils permettront à sa brigade de reconstituer ses stocks de drones, grâce ... Lire la suite
-
(AOF) - Le chiffre d’affaires de Broadcom s'est élevé à 15,95 milliards de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 22% sur un an. L'Ebitda ajusté ressort à 10,70 milliards de dollars, soit 67% du chiffre d'affaires, contre 8,22 milliards de dollars il ... Lire la suite
-
Le parti britannique d'extrême droite Reform UK a ouvert vendredi matin son congrès annuel dans une atmosphère festive : son chef, l'ex-champion du Brexit Nigel Farage, et ses partisans sont de plus en plus convaincus qu'il pourrait devenir le prochain Premier ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer