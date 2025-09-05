Devika Bulchandani est nommée COO de WPP information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 13:28









(Zonebourse.com) - WPP annonce les nominations de Devika Bulchandani en tant que COO du groupe et de Laurent Ezekiel comme CEO mondial d'Ogilvy Group et sponsor exécutif de WPP Open X. De plus, Floriane Tripolino est nommée CEO de WPP Open X, l'équipe d'agence sur mesure de WPP dédiée à Coca-Cola.



En tant que COO de WPP, Devika Bulchandani sera chargée de commercialiser les services et les solutions du groupe de communication britannique 'de manière transparente et fluide, afin de stimuler une croissance intelligente pour les clients de WPP dans le monde entier'.



Elle sera remplacée dans son poste précédent de CEO mondiale d'Ogilvy par Laurent Ezekiel, qui supervisera ainsi les activités mondiales de ce réseau dont les activités vont du marketing à la publicité et aux relations publiques.



Ses fonctions précédentes de CEO de WPP Open X pour Coca-Cola (le plus grand partenariat mondial d'agence de marketing du secteur conclu en 2021) seront exercées par Floriane Tripolino, auparavant à la tête du compte Nestlé.





Valeurs associées WPP 399,400 GBX LSE +0,50%