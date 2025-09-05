 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 689,28
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Devika Bulchandani est nommée COO de WPP
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 13:28

(Zonebourse.com) - WPP annonce les nominations de Devika Bulchandani en tant que COO du groupe et de Laurent Ezekiel comme CEO mondial d'Ogilvy Group et sponsor exécutif de WPP Open X. De plus, Floriane Tripolino est nommée CEO de WPP Open X, l'équipe d'agence sur mesure de WPP dédiée à Coca-Cola.

En tant que COO de WPP, Devika Bulchandani sera chargée de commercialiser les services et les solutions du groupe de communication britannique 'de manière transparente et fluide, afin de stimuler une croissance intelligente pour les clients de WPP dans le monde entier'.

Elle sera remplacée dans son poste précédent de CEO mondiale d'Ogilvy par Laurent Ezekiel, qui supervisera ainsi les activités mondiales de ce réseau dont les activités vont du marketing à la publicité et aux relations publiques.

Ses fonctions précédentes de CEO de WPP Open X pour Coca-Cola (le plus grand partenariat mondial d'agence de marketing du secteur conclu en 2021) seront exercées par Floriane Tripolino, auparavant à la tête du compte Nestlé.

Valeurs associées

WPP
399,400 GBX LSE +0,50%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'"Hôtel COP30" à Belem, dans l'Etat de Para, le 25 août 2025 au Brésil ( AFP / Anderson Coelho )
    Une COP en Amazonie? La belle idée vire au casse-tête hôtelier
    information fournie par AFP 05.09.2025 14:36 

    A Belém, en Amazonie brésilienne, un modeste établissement s'est rebaptisé "Hôtel COP30" pour l'événement éponyme qui se tiendra en novembre, mais les prix pratiqués rebutent les clients potentiels. Dans une des ruelles colorées et délabrées du centre historique ... Lire la suite

  • Le droniste Roubik, de la compagnie de reconnaissance du 3e corps d'armée ukrainien, contrôle un drone FPV lors d'un vol d'entraînement dans l'est de l'Ukraine, le 12 août 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )
    En Ukraine, des soldats tuent pour accumuler des points
    information fournie par AFP 05.09.2025 14:24 

    Cela fait des semaines que Roubik, le nom de guerre d'un droniste ukrainien, traque les moindres mouvements d'un soldat russe. S'il le tue, il gagnera au moins six points. Une fois accumulés, ils permettront à sa brigade de reconstituer ses stocks de drones, grâce ... Lire la suite

  • Le logo de Broadcom. (Crédit: / Adobe Stock)
    Broadcom : des revenus record au troisième trimestre
    information fournie par AOF 05.09.2025 14:21 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Broadcom s'est élevé à 15,95 milliards de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 22% sur un an. L'Ebitda ajusté ressort à 10,70 milliards de dollars, soit 67% du chiffre d'affaires, contre 8,22 milliards de dollars il ... Lire la suite

  • Le chef du parti Reform UK, Nigel Farage (c) arrive à la conférence du parti à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, le 5 septembre 2025 ( AFP / Oli SCARFF )
    Plus populaire que jamais, le parti de Nigel Farage, Reform UK, ouvre son congrès annuel
    information fournie par AFP 05.09.2025 14:12 

    Le parti britannique d'extrême droite Reform UK a ouvert vendredi matin son congrès annuel dans une atmosphère festive : son chef, l'ex-champion du Brexit Nigel Farage, et ses partisans sont de plus en plus convaincus qu'il pourrait devenir le prochain Premier ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank