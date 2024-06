Deux sociétés de gestion suédoises créent un acteur de plus de 4 milliards d’euros

Deux petites sociétés de gestion suédoises se rapprochent. Indecap, gérant plus de 42 milliards de couronnes suédoises (3,6 milliards d’euros) va racheter PriorNilsson, qui en gère environ 13 milliards (1,1 milliard d’euros).

Les deux acteurs ont l’intention de « créer l’un des plus grands acteurs indépendants de la gestion de fonds en Suède, avec un encours géré conjointement d’environ 55 milliards de couronnes suédoises (4,7 milliards d’euros) et plus de 100.000 clients », annoncent-ils dans un communiqué.

Fondée en 2002, Indecap est détenue par 34 caisses d'épargne suédoises. La société gère des mandats discrétionnaires et des fonds pour des fonds de pension, des clients importants et des particuliers.

De son côté, PriorNilsson Fonder a aussi vu le jour en 2002. La boutique a été créée par Torgny Prior et PO Nilsson White, qui ont géré les actifs de la Riksbankens Jubileumsfond, fondation indépendante dont l’objectif est de promouvoir et de soutenir la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales. PriorNilsson Fonder gère six fonds actions et trois hedge funds et emploie onze personnes à Stockholm et à Malmö.

PriorNilsson et Indecap continueront d’exploiter et de gérer leurs fonds sous leurs propres marques et selon leurs stratégies de gestion respectives.

Laurence Marchal