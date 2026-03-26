Deux sénateurs demandent une enquête sur les droits de douane américains appliqués aux équipements de construction et aux équipements agricoles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Andrea Shalal

Deux sénateurs américains, un démocrate et un républicain, ont exhorté jeudi le département du Commerce à lancer une enquête de sécurité nationale sur l'importation d'équipements lourds de construction et agricoles fabriqués au Mexique par des entreprises telles que Deere & Co DE.N , Caterpillar CAT.N et CNH Industrial CNH.N .

L'initiative de la sénatrice Tammy Baldwin, démocrate du Wisconsin, et du sénateur Bernie Moreno, républicain de l'Ohio, intervient alors que l'administration Trump se prépare à une révision prévue de l'accord États-Unis-Mexique-Canada en juillet.

Les deux sénateurs, dans une lettre adressée au secrétaire au commerce Howard Lutnick et consultée par Reuters, ont demandé une enquête au titre de l'article 232 de la loi sur l'expansion du commerce de 1962, que l'administration Trump a utilisé pour les droits de douane sur l'acier, les automobiles et d'autres marchandises.

- Ils ont appelé à des modifications de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, affirmant que le traitement en franchise de droits des importations d'équipements lourds avait incité les producteurs à délocaliser leur production au Mexique.

- Selon Tammy Baldwin, CNH a licencié 222 travailleurs à Racine, dans le Wisconsin, en 2024, tout en délocalisant sa production au Mexique.

- CNH, Deere, Caterpillar et le ministère du commerce n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires.

- Tammy Baldwin et Bernie Moreno ont insisté pour que l'enquête porte sur les outils agricoles, les équipements de construction et d'exploitation minière, les équipements forestiers, les machines lourdes, les pièces détachées et les produits dérivés.

- L'administration du président américain Donald Trump a imposé 232 droits de douane sur le cuivre, l'acier, l'aluminium, les automobiles, les pièces automobiles, le bois, les meubles et les camions, et enquête sur d'autres secteurs, tels que les produits pharmaceutiques. Elle cherche à remplacer les droits de douane annulés par la Cour suprême des États-Unis en vertu d'une autre loi, en recourant à la loi 232 et à l'article 301 de la loi sur le commerce de 1974.

- Tammy Baldwin a critiqué les droits de douane généralisés de Donald Trump, mais elle est favorable à une approche plus ciblée par le biais de lois telles que la section 232.

- Ces entreprises ne devraient pas être autorisées à supprimer des emplois américains, à payer des salaires de misère aux travailleurs mexicains, puis à réexpédier des produits aux États-Unis pour réaliser des bénéfices supplémentaires sur le dos de nos communautés", ont écrit les sénateurs.