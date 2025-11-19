Deux représentants de l'armée US à Kyiv pour rencontrer des responsables ukrainiens-presse

Deux représentants de haut rang de l'armée américaine se trouvent à Kyiv où ils effectuent une visite surprise pour y rencontrer à compter de mercredi des commandants de l'armée ukrainienne, des élus ainsi que le président Volodimir Zelensky, a rapporté mardi le site d'information Politico, citant deux sources au fait de la question.

L'objectif de la visite est de faire avancer les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, qui sont dans l'impasse, a ajouté Politico.

Par ailleurs, d'après le Wall Street Journal, l'un de ces représentants américains prévoit également de rencontrer ensuite des responsables russes.

L'administration du président américain Donald Trump préparerait en secret un nouveau plan destiné à mettre fin à la guerre en Ukraine, a rapporté plus tôt dans la journée le site d'information Axios, citant des représentants américains et russes s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Inspiré du plan pour Gaza chapeauté par Washington, ce projet prévoirait "la paix en Ukraine, des garanties sécuritaires, la sécurité en Europe et l'avenir des relations des Etats-Unis avec la Russie et l'Ukraine", ont déclaré les sources, selon des propos rapportés par Axios.

Un représentant américain a également déclaré à Axios que la Maison blanche a commencé à informer des responsables européens de cette nouvelle proposition.

La Maison blanche n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

(Rédigé par Kanishka Singh, Ismail Shakil et Christian Martinez; version française Jean Terzian)