Deux piliers de DNCA prennent leur retraite

Après une année record en termes de collecte, 2025 s’annonce comme une année de transition pour DNCA. La société de gestion, qui fête ses 25 ans, va dire au revoir à deux de ses personnalités emblématiques. Jean-Charles Mériaux , directeur de la gestion, et Grégoire Scheiff, directeur des opérations, vont quitter la société en juin. Ces deux professionnels, qui se connaissent depuis 1989 chez Oddo, travaillent chez DNCA depuis 2002. Aussi, leur succession s’organise depuis deux ans, a indiqué Eric Franc, lors de la conférence annuelle de la société de gestion qui se tenait le 14 janvier devant 500 invités environ. François Collet, nommé numéro deux de la gestion en 2023, va prendre la suite de Jean-Charles Mériaux. Côté opérations, c’est Géraldine Courtois-Prévert qui assurera la succession. Elle avait rejoint DNCA en 2016 en tant que directrice financière.

Un encours à 38 milliards d’euros

Le départ de ce duo clé intervient après une année 2024 record pour DNCA. La société a en effet affiché une collecte de 5,7 milliards d’euros, soit un niveau jamais enregistré. Et les encours ont atteint un plus haut à 38 milliards d’euros. Aux deux tiers, la collecte s’est effectuée sur ses marchés historiques que sont la France, l’Italie, la Belgique et le Luxembourg. Et un tiers a été réalisé grâce au réseau de distribution international de Natixis Investment Managers, notamment en Asie, en Amérique latine et en Europe. DNCA gère désormais 7 milliards d’euros en Italie et 1,7 milliard en Espagne.

Pour Eric Franc , le succès de DNCA bâti ces 25 dernières années tient à quatre facteurs : la culture tournée vers les clients, la capacité à attirer des talents, l’innovation et l’esprit boutique. Et ce malgré trois changements d’actionnaires, et peut-être prochainement un quatrième…

Pour les 25 prochaines années, Eric Franc souhaite poursuivre dans cette voie et attirer des talents, notamment sur la partie actions internationales. « L’une de nos faiblesses est la gestion actions internationales. C’est un sujet que nous regardons », affirme le dirigeant. Le deuxième objectif d’Eric Franc est de continuer à se développer en France, en Italie, et d’accélérer à l’international. « Nous aimerions gagner un ou deux mandats au Moyen-Orient », confie le directeur général. Troisième objectif : continuer à innover. A cet égard, la société de gestion vient de lancer le fonds Financial Credit sur la dette subordonnée financière. Et elle s’apprête à sortir un fonds de performance absolue multi-stratégie. Enfin, Eric Franc souhaite garder la même culture malgré les départs annoncés. « Nous quittons DNCA au top de sa forme et avec des perspectives et une dynamique qui va se poursuivre », appuie Grégoire Scheiff.

