Deux offres de reprise déposées pour IntegraGen

La société de biotechnologies IntegraGen a annoncé vendredi soir la réception de deux offres de reprise, déposées respectivement par Health In Code et ABL Diagnostics, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 15 juin par le tribunal de commerce d'Evry.

Ces deux offres portent sur la reprise d'activités et d'actifs d'IntegraGen dans le cadre d'un plan de cession. Leurs modalités précises demeurent pour l'heure confidentielles et seront, le cas échéant, communiquées dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

Ces offres restent à compléter et sont soumises à plusieurs conditions suspensives, dont l'absence de dégradation significative des actifs. Elles ne prévoient aucun rachat des actions IntegraGen. Le produit de la cession serait destiné au règlement des créanciers selon les règles applicables à la procédure.

La reprise de l'activité ne garantit pas l'existence d'une valeur résiduelle pour les actionnaires, qui restent exposés à un risque de perte totale de leur investissement. Dans ce contexte, une radiation des actions IntegraGen d'Euronext Growth Paris pourrait également intervenir.

Les offres déposées pourront être améliorées dans les conditions prévues par la loi. Leur examen, ainsi que le choix éventuel d'un repreneur, relèvent de la seule compétence du tribunal de commerce d'Evry, qui doit se prononcer sur l'adoption d'un plan de cession à la date actuellement envisagée du 5 octobre.