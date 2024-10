Deux nouvelles arrivées chez Meanings Capital Partners

(AOF) - Meanings Capital Partners annonce l’arrivée de Malina Calvat au poste de chargée d’affaires et de Cédric Livet en tant qu’analyste. Tous deux sont au service de la stratégie Infrastructure du fonds européen Impact et Value Add annoncé cette année par la plateforme d’investissement. Le fonds européen Impact et Value Add visera une taille de 400 millions d'euros et ciblera les sociétés du segment Lower Mid Cap dans les domaines de la transition énergétique, de la décarbonation et de la digitalisation en Europe.

Malina Calvat présente plus de 6 ans d'expérience en financement de projet et dans le domaine de l'infrastructure. Elle était jusqu'ici consultante senior au sein de l'équipe infrastructure & financement de projets de la société Eight Advisory.

Auparavant, elle a travaillé en tant qu'analyste en financement de projets pour BNP Paribas CIB, et a également été analyste financement de projets et matières premières dans les équipes de la Société Générale Corporate and Investment Banking.

Cédric Livet a plus de 3 ans d'expérience en tant qu'analyste financier. Avant de rejoindre Meanings, Cédric Livet était analyste au sein de l'équipe financement de projets de KPMG Corporate Finance.