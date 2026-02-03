 Aller au contenu principal
Deux nouveaux associés chez Invested Partners
information fournie par AOF 03/02/2026 à 14:24

(AOF) - Un an après son lancement et l’obtention de son agrément AMF en tant que société de gestion de portefeuille en juin dernier, Invested Partners annonce l’arrivée de deux nouveaux associés : Carine Goncalves, nommée directrice asset & portfolio management, et Samir Bouaked, chief technology advisor.

Forte de plus de quinze ans d'expérience dans la gestion d'actifs immobiliers, Carine Goncalves rejoint Invested Partners afin d'accompagner la structuration des premiers actifs et véhicules thématiques.

Diplômée de l'ESSEC, elle a exercé chez Deloitte, CBRE et BNP Paribas REIM, avant de rejoindre Ampere Gestion (Groupe CDC Habitat), où elle a piloté la valorisation d'actifs représentant près de 5 000 logements. Depuis 2022, elle intervient dans l'acquisition et la gestion d'actifs immobiliers et forestiers pour le compte d'un investisseur privé.

Passionné par la data, l'innovation et la finance durable, Samir Bouaked accompagne depuis plus de quinze ans les entreprises dans leur transformation digitale et le développement de plateformes technologiques propriétaires.

Diplômé d'un master en ingénierie informatique (ESIEE-IT), il débute comme développeur avant d'évoluer vers des fonctions de management et de direction technique. Après avoir été engineering manager chez Neocase Software, il rejoint Fundimmo en tant que chief technology officer, puis le Groupe Atland, où il occupe les fonctions de CTO et DSI. Depuis 2025, il est également cofondateur et CTO d'une fintech spécialisée dans l'infrastructure de flux financiers pour le non coté.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF)

