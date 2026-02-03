TikTok, X, Kick ou Telegram: ces plateformes visées par la justice française

Elon Musk est convoqué pour une audition libre le 20 avril par la justice française: sa plateforme X n'est pas la seule dans les radars du parquet de Paris, qui scrute déjà TikTok, Kick ou encore Telegram. ( AFP / Saeed KHAN )

Elon Musk est convoqué pour une audition libre le 20 avril par la justice française: sa plateforme X n'est pas la seule dans les radars du parquet de Paris, qui scrute déjà TikTok, Kick ou encore Telegram.

. X, ses dérives présumées, Elon Musk convoqué

Perquisition annoncée mardi par la procureure de Paris Laure Beccuau dans les locaux français de X et convocation par la justice française en "audition libre" d' Elon Musk, propriétaire de la plateforme, le 20 avril: comment en est-on arrivé là ?

L'enquête du parquet de Paris, toujours au stade préliminaire, a débuté en janvier 2025, à la suite de signalements des députés macroniste Eric Bothorel et socialiste Arthur Delaporte qui ont notamment dénoncé des algorithmes biaisés.

Les investigations ont ensuite été élargies dès l'été 2025 notamment quand Grok, l'intelligence artificielle de la plateforme, a répercuté des contenus négationnistes ou des deepfakes à caractère sexuel.

Il s'agit désormais de rechercher aussi s'il n'y a pas "complicité de détention d'images à caractère pédopornographique" ou "complicité de diffusion, offre ou mise à disposition en bande organisée d'images de mineurs présentant un caractère pédopornographique".

. Coco, guet-apens homophobes et viols de Mazan

Immatriculé à l'étranger, le site Coco, considéré comme "un repère de prédateurs" par des associations de défense de l'enfance et de lutte contre l'homophobie et mis en cause dans des guet-apens et agressions, a été fermé mi-2024 par la justice.

Son fondateur, l'Italien Isaac Steidl, 46 ans, a été mis en examen le 9 janvier 2025 à Paris et conteste les accusations.

Coco a été au centre de plusieurs affaires criminelles, dont le retentissant procès des viols de Mazan. Dans cette affaire, pendant dix ans, Dominique Pelicot (condamné en décembre 2024 à 20 ans de réclusion) a assommé sa femme d'anxiolytiques pour la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes recrutés via le site coco.fr.

L'enquête concernant Coco a été ouverte par le parquet de Paris le 5 février 2024, puis confiée à un juge d'instruction le 28 juin 2024.

. Telegram inquiété et Pavel Durov arrêté

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, né en Russie et naturalisé français en 2021, avait été arrêté à sa descente d'avion fin août 2024 à l'aéroport du Bourget.

Agé aujourd'hui de 41 ans, il a été mis en examen le 28 août 2024 et s'insurge contre cette procédure judiciaire.

Il n'a d'ailleurs pas manqué de réagir mardi à la perquisition dans les locaux français de X. "La France est le seul pays au monde à poursuivre pénalement tous les réseaux sociaux qui offrent aux gens un certain degré de liberté. Ne vous y trompez pas: ce n'est pas un pays libre", a-t-il tancé sur ses réseaux.

La justice française lui impute une litanie d'infractions relevant de la criminalité organisée. Notamment de ne pas agir contre la diffusion de contenus criminels sur sa messagerie, comme la pédopornographie ou encore la cession ou l'offre de stupéfiants.

L'enquête avait été lancée le 2 février 2024 par le parquet de Paris, avec ouverture d'information judiciaire le 8 juillet 2024.

. Kick et la mort en direct

Des mandats d'arrêt ont été requis le 27 janvier à Paris contre les gérants de la plateforme de vidéos australienne Kick. C'est une étape importante dans les investigations portant sur le décès d'un streamer en direct en France en août 2025.

La procureure de Paris Laure Beccuau a demandé ces mandats d'arrêt contre "les gérants de fait et de droit" de Kick car ces derniers, convoqués par le parquet pour être auditionnés, ne se sont pas présentés et contestent notamment avoir rémunéré les streamers accusés de violences envers la victime.

La mort de "Jean Pormanove" à l'été 2025 avait déclenché un vif émoi et soulevé de nombreuses questions sur le contrôle des plateformes de streaming en France.

Le vidéaste, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé à l'âge de 46 ans près de Nice lors d'une diffusion en direct le 18 août 2025 sur Kick. Il avait déjà subi plus de 12 jours de direct le montrant, ainsi qu'un autre homme, violenté et humilié par deux personnes.

Deux enquêtes ont été ouvertes: l'une par le parquet de Nice pour éclaircir les circonstances du décès, l'autre à Paris le 25 août 2025 pour investiguer sur les pratiques de Kick.

· TikTok et la question du suicide chez les jeunes

TikTok est accusé de faire la promotion du suicide chez les plus vulnérables et donc chez les jeunes, qui fréquentent en masse cette plateforme.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête le 15 octobre 2025 après le signalement d'un député -Arthur Delaporte, là encore- pointant l'influence néfaste sur les jeunes de l'algorithme de la plateforme, qui rejette "fermement" ces accusations.

L'ouverture de cette enquête intervient aussi après la publication, en septembre 2025, des conclusions d'une commission d'enquête parlementaire.

La plateforme ultrapopulaire chez les jeunes propose un "océan de contenus néfastes", de la violence "sous toutes ses formes", condamnait alors la rapporteure de cette commission, Laure Miller (EPR), en conférence de presse.

Son président Arthur Delaporte avait saisi le 11 septembre la procureure de Paris, estimant que "TikTok a délibérément mis en danger la santé, la vie de ses utilisateurs".

Cinq familles ont témoigné récemment à Paris de la descente aux enfers de leurs enfants à cause de l'application, un des réseaux sociaux dont l'interdiction aux moins de 15 ans, votée récemment par l'Assemblée nationale, doit être examinée au Sénat.