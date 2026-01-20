Deux nominations chez Generali Investments en France et en Suisse
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 09:22
"Ces recrutements stratégiques s'inscrivent dans la volonté de Generali Investments de renforcer sa présence sur les principaux marchés européens et de consolider ses relations avec ses clients Institutionnels et Wholesale", explique la société.
Basé à Paris, Charles Kanengieser sera en charge du développement des relations avec les clients institutionnels en France. Il rejoint Generali Investments après avoir été depuis 2018 directeur commercial pour la France et Monaco chez Janus Henderson Investors.
Basé à Genève, Alexandre Jaussaud couvrira le marché suisse francophone et contribuera au développement commercial sur les segments institutionnel et intermédiaire. Il a été plus récemment directeur commercial senior chez Janus Henderson Investors.
