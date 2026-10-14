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Deux nominations au conseil d'administration de Voltalia
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 07:10

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Voltalia annonce la ratification, par l'assemblée générale du 9 octobre, de la cooptation d'Isabelle Kocher de Leyritz en qualité d'administratrice, ainsi que la nomination d'Emmanuelle Lemer en qualité d'administratrice indépendante. Cette dernière est également nommée présidente du comité d'audit.

Cofondatrice et présidente de la société de conseil Blunomy depuis 2022, Isabelle Kocher de Leyritz a rejoint le conseil d'administration de Voltalia en mai dernier par voie de cooptation, en remplacement de Laurence Mulliez, dont le mandat a pris fin à l'issue de l'AG du 21 mai.

Au sein des groupes Suez et Engie, elle a exercé pendant près de vingt ans des fonctions exécutives de premier plan, dont celle de directrice générale d'Engie de 2016 à 2020, période durant laquelle elle a conduit la transformation du groupe autour de la décarbonation et du développement des énergies renouvelables.

Emmanuelle Lemer bénéficie de plus de vingt ans d'expérience dans l'énergie, les infrastructures, les services aux collectivités et les énergies renouvelables. Elle a effectué l'essentiel de sa carrière dans la banque d'investissement internationale, où elle a conseillé de grands groupes sur leurs opérations stratégiques et financières.

Entre 2016 et 2023, elle a exercé les fonctions de Managing Director au sein de J.P. Morgan, où elle était responsable des activités de banque d'investissement pour les secteurs Energie, Utilities et Energies renouvelables en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

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