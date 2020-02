Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux morts dans le déraillement d'un train près de Milan Reuters • 06/02/2020 à 10:11









(Actualisé avec confirmation du bilan) MILAN, 6 février (Reuters) - Le déraillement d'un train à grande vitesse, jeudi matin dans la province de Lodi, dans le nord de l'Italie, a fait deux morts, les deux conducteurs, et 27 blessés, selon la Protection civile. Le convoi a déraillé vers 05h30 (04h30 GMT) à une quarantaine de kilomètres au sud de Milan pour des raisons indéterminées. La motrice de tête et un wagon au moins ont quitté les rails et basculé sur le côté. "Il ne devrait pas y avoir d'autres décès", a annoncé le préfet de la province, Marcello Cardona. Trente-trois passagers seulement se trouvaient à bord du convoi, parti de Milan à 05h10 (04h10 GMT) à destination de Salerne, dans le Sud. Il a déraillé à Livraga, 20 minutes après le départ. Du fait de l'accident, les trains à grande vitesse en provenance du Sud doivent faire halte à Bologne et aucun ne part de Milan dans le sens inverse. (James Mackenzie version française Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

