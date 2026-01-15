Deux médicaments de Sanofi approuvés en Chine
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 07:42
Myqorzo (aficamten) est approuvé pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHo), maladie cardiovasculaire héréditaire monogénique la plus courante, sur la base de l'étude pivot de phase 3 SEQUOIA-HCM positive.
Redemplo (plozasiran) est approuvé pour la réduction des taux de triglycérides chez les adultes atteints du syndrome de chylomicronémie familiale (SCF) sur la base d'un contrôle alimentaire, approbation fondée sur l'étude pivot de phase 3 positive PALISADE.
Selon Sanofi, ces approbations "soulignent son engagement à long terme envers la Chine et renforcent son ambition de fournir des médicaments transformateurs aux patients atteints de maladies présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits".
Valeurs associées
|82,4100 EUR
|Euronext Paris
|-0,17%
