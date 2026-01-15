 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux médicaments de Sanofi approuvés en Chine
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 07:42

Sanofi indique que l'Administration nationale des produits médicaux en Chine a approuvé deux médicaments innovants sous licence Sanofi, à savoir Myqorzo pour la cardiomyopathie hypertrophique obstructive et Redemplo pour le syndrome de chylomicronémie familiale.

Myqorzo (aficamten) est approuvé pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHo), maladie cardiovasculaire héréditaire monogénique la plus courante, sur la base de l'étude pivot de phase 3 SEQUOIA-HCM positive.

Redemplo (plozasiran) est approuvé pour la réduction des taux de triglycérides chez les adultes atteints du syndrome de chylomicronémie familiale (SCF) sur la base d'un contrôle alimentaire, approbation fondée sur l'étude pivot de phase 3 positive PALISADE.

Selon Sanofi, ces approbations "soulignent son engagement à long terme envers la Chine et renforcent son ambition de fournir des médicaments transformateurs aux patients atteints de maladies présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits".

Valeurs associées

SANOFI
82,4100 EUR Euronext Paris -0,17%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 15.01.2026 09:07 

    Les Bourses mondiales évoluent prudemment jeudi, attentives à des indicateurs économiques et à des résultats d'entreprise, tout en gardant un oeil sur la situation géopolitique autour de l'Iran et du Groenland. Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    VUSIONGROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 15.01.2026 09:05 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Le président français Macron devant les ambassadeurs français à Paris
    France: Conseil de défense à l'Elysée sur Groenland et Iran
    information fournie par Reuters 15.01.2026 09:04 

    Emmanuel Macron a réuni en urgence jeudi matin un conseil ‍de défense à l'Elysée après avoir annoncé au cours de la nuit l'envoi de militaires français ‌au Groenland, territoire autonome danois convoité par les Etats-Unis de Donald Trump. Ce conseil est aussi ​convoqué ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 15.01.2026 08:52 

    * Le SECTEUR TECHNOLOGIQUE pourrait réagir aux résultats du géant taïwanais des semiconducteurs TSMC 2330.TW , qui a fait état jeudi d'un bond de 35% de son bénéfice au quatrième trimestre, atteignant ainsi un niveau record. Le président américain Donald Trump ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank