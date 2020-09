Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux hommes condamnés à la perpétuité pour un attentat anti-israélien commis en 2012 Reuters • 21/09/2020 à 10:54









SOFIA, 21 septembre (Reuters) - Deux hommes impliqués dans un attentat meurtrier commis en 2012 contre un bus transportant des touristes israéliens ont été condamnés à une peine de prison à perpétuité, a annoncé lundi la justice bulgare. Meliad Farah, un Australien de 39 ans, et Hassan El Hajj Hassan, un Canadien de 32 ans, ont été reconnus coupables de complicité pour cette attaque qui a tué cinq touristes israéliens et leur chauffeur bulgare. Trente-huit autres touristes de nationalité israélienne ont été blessés. Selon l'accusation, l'attentat suicide a été perpétré par Mohamed Hassan al Husseini un franco-libanais à l'instigation du mouvement chiite Hezbollah. Le verdict peut faire l'objet d'un appel sous quinzaine. (Tsvetelia Tsolova; version française Nicolas Delame)

