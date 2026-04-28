Deux groupes de créanciers de Spirit Airlines soutiennent le plan de sauvetage de Trump, selon le Financial Times

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Spirit Airlines FLYYQ.PK a obtenu le soutien de deux des trois principaux groupes de créanciers nécessaires pour obtenir un plan de sauvetage de 500 millions de dollars de la part de l'administration Trump, a rapporté mardi le Financial Times, citant deux personnes proches des négociations.

Les détenteurs d'une facilité de crédit de 275 millions de dollars et un comité distinct de créanciers chirographaires détenant des milliards de dollars de créances subordonnées sont prêts à approuver l'offre de financement fédéral du président américain Donald Trump, indique l'article.

Les deux principaux détenteurs des obligations senior garanties de Spirit sont Citadel Americas, dirigée par Ken Griffin, et Cyrus Capital. Parmi les autres détenteurs figurent Ares, Pimco et Arena Capital, ajoute l'article.

M. Trump a déclaré la semaine dernière que son administration envisageait d'acheter la compagnie aérienne en difficulté au "juste prix".

"Lorsque le prix du pétrole baissera, nous la vendrons pour réaliser un bénéfice", a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison Blanche.

Spirit Airlines n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Si tous les groupes de créanciers de Spirit s'accordent sur l'accord de sauvetage, une audience devant le tribunal fédéral des faillites de New York pourrait avoir lieu jeudi.

Reuters a rapporté la semaine dernière que l'administration Trump était sur le point de conclure un accord pour sauver la compagnie aérienne low-cost, qui pourrait inclure jusqu'à 500 millions de dollars de financement garanti par le gouvernement.

Ce plan consisterait probablement en un prêt destiné à permettre à Spirit de poursuivre ses activités pendant la procédure de faillite, qui deviendrait ensuite un prêt à plus long terme lorsque la compagnie aérienne sortirait de la faillite, avec des bons de souscription donnant au gouvernement américain une participation potentielle pouvant atteindre 90 %, ont indiqué des sources à Reuters.