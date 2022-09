Deux gestionnaires australiens fusionnent

(NEWSManagers.com) - La concentration du secteur de la gestion d’actifs touche aussi l’Australie. La société de gestion australienne Perpetual va acquérir sa concurrente Pendal et ses 111 milliards de dollars australiens d’actifs pour un montant de 2,5 milliards de dollars australiens (1,7 milliard d'euros). Cela donnera naissance à un acteur d’un encours de 201 milliards de dollars australiens, soit 140 milliards d’euros. Il s’agira du deuxième acteur de la gestion d’actifs en Australie. Pendal est la maison mère de JO Hambro Capital Management, une société de gestion britannique connue en Europe et qui vient de recruter Frédéric Lejeune en France.

Les deux gestionnaires australiens, dont les encours étaient à peu près équivalents, ont en commun une approche multi-boutiques. Leur fusion va permettre au nouveau groupe de disposer d’une offre de sept boutiques : Perpetual, Pendal, Barrow Hanley Global Investors, JO Hambro Capital Management, Regnan, Trillium Asset Management et TSW. Cela lui permet de couvrir de nombreuses stratégies d’investissement et géographies.

Ambitions internationales

Bien que toujours australienne, la nouvelle entité serait en effet déjà très internationale. 54 % de ses encours seraient gérés pour le compte de clients aux Etats-Unis et 15 % pour des investisseurs en Europe, au Royaume-Uni et en Afrique. L’Australie représente 31 % de ses encours. L’acquisition est censée permettre à Perpetual d’accélérer sa croissance à l’international.

Perpetual a amélioré son offre pour Pendal par rapport à une première approche en avril dernier. L’offre révisée, qui prévoit une part en numéraire plus importante tout en conservant la part en actions, valorise chaque action Pendal à 6,54 dollars australiens, soit 31 cents de plus que l’offre qui avait été rejetée par le conseil d'administration de Pendal. Ce dernier conseille à ses actionnaires d'approuver l'offre, si aucune autre n'est présentée dans les délais impartis. Les actionnaires recevraient alors une action Perpetual pour 7,50 actions Pendal ainsi que 1,976 dollars en espèces par action Pendal.

L'opération devrait être bouclée entre fin 2022 et début 2023, prévoit le communiqué. Les actionnaires de Perpetual et de Pendal devraient détenir respectivement environ 53 % et 47 % des actions du groupe combiné.

Tony D’Aloisio, président de Perpetual sera président de la future entité.