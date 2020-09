Deux gérants de Groupama AM vont lancer leur société

(NEWSManagers.com) - Cyrille Carrière, responsable adjoint des actions et obligations convertibles de Groupama Asset Management, va quitter la société de gestion pour créer sa propre structure indépendante à Paris, selon des informations de NewsManagers. Le gérant vedette des fonds Groupama Avenir Euro et G Fund Avenir Europe, deux produits d'actions européennes de conviction, part avec Cyril De Vanssay, qui fait partie de son équipe et gère le G Fund - Avenir Small Cap, sur les petites capitalisations.

Le duo compte remonter une gamme similaire à celle qu' ils gèrent aujourd' hui au sein de Groupama AM et qui représente près de 4 milliards d' euros d' encours. Cette offre se composera de trois fonds sur les moyennes capitalisations euros, les moyennes capitalisations européennes et les petites capitalisations européennes. Cyrielle Carrière et Cyril De Vanssay seront appuyés par deux analystes gérants qui feront aussi partie de la nouvelle société. D' autres professionnels du secteur les rejoindront également.

La société, dont le nom reste confidentiel, a déjà obtenu l' agrément de l' Autorité des marchés financiers et est prête à lancer ses premiers fonds, dès que les gérants seront arrivés.

Groupama Am a de son côté confirmé le départ de Cyrille Carrière. La société a indiqué que Pierre-Alexis Dumont, directeur des actions et des convertibles chez Groupama Asset Management et gérant back-up historique de la stratégie concernée, assurera la continuité de la gestion des fonds " Avenir Euro " et " Avenir Europe " en mobilisant les expertises des 15 gérants du pôle. De nouveaux spécialistes de cette classe d' actifs (Small et Mid Cap) les rejoindront prochainement.

Les changements dans la gestion de ces fonds vont rester essentiellement techniques, assure la société. Cyrille Carrière quittera l' entreprise au plus tard le 9 octobre.