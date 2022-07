Deux gérants actions rejoignent Edmond de Rothschild AM

(NEWSManagers.com) - Edmond de Rothschild AM vient de recruter Alexis Bossard et Guillaume Laconi en tant qu'analystes-gérants actions. Basés à Paris, ils sont rattachés à Caroline Gauthier et Jacques-Aurélien Marcireau, coresponsables de la gestion actions.

Le premier va cogérer le fonds Edmond de Rothschild SICAV Green New Deal, un fonds actions internationales axé sur la thématique du changement climatique, aux côtés de Kevin Net. Il arrive du Crédit Mutuel CIC Asset Management, où il était gérant actions européennes depuis sept ans.

Le second va cogérer le fonds Edmond de Rothschild SICAV Tricolore Rendement, fonds d'engagement soutenant les entreprises françaises depuis plus de 20 ans, aux côtés d'Ariane Hayate. Il arrive de CA Indosuez Gestion, dont il était dernièrement responsable de la gestion actions Europe & Impact. Par le passé, il a également été gérant actions européennes chez Flinvest et Neuflize OBC AM.