Deux généraux US à la retraite renforcent Rolls-Royce en Amérique du nord
Rolls-Royce annonce la nomination de deux généraux de l'armée de terre US, Laura Richardson et Duke Richardson, tous deux à la retraite, au conseil d'administration de sa filiale Rolls-Royce North America (RRNA), avec effet en janvier 2026.
Laura Richardson a servi plus de 38 ans dans l'US Army, dirigeant récemment le United States Southern Command, en charge des opérations militaires américaines dans 31 pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des Caraïbes.
Duke Richardson a pour sa part achevé une carrière de 42 ans dans l'U.S. Air Force, dont un dernier poste de commandant de l'Air Force Materiel Command, supervisant l'ensemble du cycle de vie des systèmes d'armes.
Les deux administrateurs rejoindront également le Government Security Committee dans le cadre de l'accord de sécurité spécial liant RRNA au département américain de la Défense.
L'Amérique du Nord constitue le principal marché du groupe. Rolls-Royce y emploie plus de 5 000 personnes, a investi plus de 1,5 milliard de dollars en 10 ans et indique avoir contribué à hauteur de 6,2 milliards de dollars à l'économie américaine en 2024.
Le titre recule de 4,7% à Londres dans des marchés fortement affectés par la situation géopolitique mondiale.
