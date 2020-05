Deux family office britanniques se rapprochent

(NEWSManagers.com) -

Le family office britannique Stonehage Fleming va acquérir les activités de gestion d' actifs de Cavendish Asset Management, un autre family office britannique, qui gère environ 1 milliard de livres d' actifs.

Stonehage Fleming Investment Management va reprendre la gestion de tous les portefeuilles des clients et la gamme de quatre fonds OEIC de la société (Cavendish International Fund, Opportunities Fund, AIM Fund et Balanced Income Fund). Les fonds seront renommés pour adopter la marque Stonehage Fleming et viendront enrichir la gamme de Stonehage Fleming.

Quatre membres de l' équipe de gestion de fonds de Cavendish intégreront Stonehage Fleming et continueront à gérer les fonds. Tous les clients et actifs de Canvendish (1 milliard de livres) seront transférés à Stonehage Fleming IM d' ici au bouclage de l' opération le 1er août.

Julian Lewis, l' actuel directeur des investissements de Cavendish, rejoindra Graham Wainer, le directeur général et responsable des investissements de Stonehage Fleming, en tant que co-président d' un comité des investissements qui sera créé pour superviser la gestion des actifs des familles clientes de Cavendish.