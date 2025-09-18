Deux drones ukrainiens attaquent un important site de pétrochimie en Russie

Une usine pétrochimique de Gazprom Neftekhim Salavat en Russie

Deux drones ukrainiens ont attaqué le complexe pétrochimique de Gazprom Neftekhim Salavat, l'un des plus grands de Russie, situé dans la région du Bachkortostan, a déclaré jeudi le gouverneur local Radiy Khabirov sur Telegram.

L'Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre les infrastructures pétrolières et gazières russes depuis début août dans un contexte de frustrations grandissantes à l'égard des négociations de paix qui, selon Moscou, sont désormais interrompues.

"Nous évaluons l'étendue des dégâts. Nous sommes en train d'éteindre le feu. Tous les services (d'urgence) sont sur place", a déclaré Radiy Khabirov.

L'attaque n'a pas fait de victimes et les équipes de sécurité du site ont tiré sur les drones, a-t-il précisé.

L'Ukraine avait déjà attaqué ce complexe pétrochimique en mai 2024.

Des drones ukrainiens ont également attaqué la semaine dernière une raffinerie de pétrole à Oufa, la capitale régionale du Bachkortostan, située à environ 1.400 kilomètres de la frontière ukrainienne.

(Reportage de Reuters, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)