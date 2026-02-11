Deux cofondateurs de l'entreprise xAI d'Elon Musk démissionnent, rejoignant ainsi l'exode

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cofondateurs de xAI, Tony Wu et Jimmy Ba, ont démissionné de l'entreprise d'intelligence artificielle qu'ils avaient créée avec le milliardaire Elon Musk il y a moins de trois ans, ont-ils annoncé dans des messages publiés sur les réseaux sociaux.

Ces départs sont les derniers en date d'un exode au sein de xAI, ne laissant à l'entreprise que la moitié de ses 12 cofondateurs.

Le Financial Times a rapporté que la démission de Ba faisait suite à des tensions au sein de l'équipe technique de xAI concernant les demandes d'amélioration des performances de son modèle d'IA, alors que Musk s'efforce de rattraper ses concurrents tels qu'OpenAI et Anthropic.

Ba n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire via X concernant le rapport du FT.

Ba et Wu n'ont pas précisé dans leurs messages sur X pourquoi ils démissionnaient ni quels étaient leurs prochains projets, mais ils ont remercié Musk. Les derniers changements au sein de xAI interviennent quelques jours après que SpaceX, la société de Musk, a déclaré qu'elle achètera xAI pour créer une société valorisée à 1,25 billion de dollars avec des projets d'introduction en bourse plus tard cette année pour aider à financer les ambitions du milliardaire d'installer des centres de données dans l'espace.