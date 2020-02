(NEWSManagers.com) - Deux cabinets parisiens de gestion de patrimoine se rapprochent. Le cabinet Stratégie Financière, créé en 1991 et qui travaille pour 180 familles, rejoint Haussmann Patrimoine, créé en 2002 et qui revendique 7.500 clients.

D'après le communiqué, c'est en fait l'un des deux associés de Stratégie Financière, Thierry Sanchez, qui souhaitait se consacrer à de nouveaux projets professionnels. L'autre associé, Olivier Ribes, comptait pour sa part poursuivre le développement de son cabinet.

Haussmann Patrimoine dirigé par Emmanuel Narrat, unique associé et dirigeant fondateur, prend une participation à hauteur de 50,1% dans le capital de Stratégie Financière. Emmanuel Narrat devient co-gérant de Stratégie Financière aux côtés de Olivier Ribes qui conserve 49,9% du capital.

" Les enjeux réglementaires imposent aux cabinets de gestion de patrimoine de grandir pour mieux se structurer et réussir l' intégration des nouvelles règles instaurées par nos régulateurs (CNCGP, AMF, ACPR notamment). Le digital occupe une place grandissante dans nos métiers et offre de nouvelles opportunités aux conseillers en gestion de patrimoine qui disposent des moyens financiers et humains pour intégrer ces nouveaux canaux de communication et de distribution" , explique un communiqué pour justifier la fusion.

Les deux cabinets sont membres de la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine).