Deux cabinets de gestion de patrimoine se rapprochent

Nouveau regroupement dans la sphère des cabinets de gestion de patrimoine. Deux ans après son rapprochement en 2018 avec Bruno de Guillebon, fondateur de La Boétie Patrimoine, Althos Patrimoine a annoncé ce 8 octobre son rapprochement avec Patrimoine Premier. L' opération conclue le 1er octobre permettra à la société créée par Bertrand Tourmente d' atteindre les 300 millions d' euros d' encours conseillés. Ce rapprochement a été motivée entre autres par " le souhait des deux cabinets d' unir leurs forces dans un environnement marqué par un durcissement des contraintes réglementaires et des marchés financiers de plus en plus complexes et volatiles" , indique un communiqué.

Dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux, Patrimoine Premier compte une équipe de cinq personnes qui portera à une vingtaine le nombre de collaborateurs au sein du nouvel ensemble. Ce dernier doit également etoffer son équipe d' ingénierie patrimoniale avec l' arrivée de deux nouveaux ingénieurs patrimoniaux.