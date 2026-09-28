 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux brokers raccords sur le principal risque de l'opération BASF/Evonik
information fournie par AOF 28/09/2026 à 12:22

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - BASF (-1,64%, 49,61 euros) a confirmé son intérêt pour acquérir Evonik (-0,85%, à 19,20 euros). Si l'opération est globalement jugée positive, elle comporte néanmoins quelques interrogations.

Ce matin, Baader Europe indiquait dans une note que le principal risque d'une acquisition d'Evonik par BASF concernait l'exécution, avec notamment la capacité du management à mener tous ses projets de front.

De son côté, mwb research comprend la logique sur le plan stratégique, compte tenu de l'opportunité pour BASF de renforcer son exposition à la chimie de spécialité, d'élargir son socle de résultats et de réaliser des synergies de coûts, mais l'exécution sera déterminante, explique la maison de recherche financière.

Les analystes préviennent également qu'une telle opération laisserait également le nouvel ensemble fortement exposé à l'Europe, où la faiblesse de la demande et des coûts structurellement élevés demeurent un défi de compétitivité, tandis qu'une acquisition d'envergure pourrait compliquer la dynamique récente de désendettement et de retour de capital aux actionnaires de BASF.

Dans le détail, la logique industrielle est raisonnable et permettrait de renforcer l'exposition de BASF à la chimie de spécialité, notamment aux additifs, aux polymères de spécialité et aux ingrédients pour la grande consommation, tout en élargissant son socle de résultats au-delà des activités amont plus cycliques de BASF. Les activités semblent également relativement complémentaires du point de vue des produits, offrant potentiellement des opportunités de synergies sur les achats, l'optimisation du réseau de production, les frais généraux et administratifs (SG&A) ainsi que d'autres réductions de coûts.

En guise de conclusion, mwb research considère l'annonce comme une incertitude supplémentaire en matière d'allocation de capital plutôt que comme un motif de modification des estimations de fond sur BASF. La recommandation reste à conserver, et l'objectif est toujours fixé à 55 euros.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

BASF
49,565 EUR XETRA -1,70%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 12:22:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Charlotte Vaysse, onco-chirurgienne au CHU de Toulouse, pose dans les locaux de l'IUCT Oncopole le 25 novembre 2025 à Toulouse ( AFP / Valentine CHAPUIS )
    "Je ne voulais pas me voir dans les miroirs": l'impact psychologique de la reconstruction mammaire
    information fournie par AFP 28.09.2026 12:56 

    "On se retrouve amputées d'une part de notre féminité." Elodie, 45 ans, malade d'un cancer du sein rare et agressif, a dû attendre 18 mois pour bénéficier d'une reconstruction mammaire après sa mastectomie. Une attente lourde d'effets psychiques que Charlotte Vaysse, ... Lire la suite

  • ROBERTET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    ROBERTET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 28.09.2026 12:56 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 28.09.2026 12:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • LECTRA : La tendance baissière peut reprendre
    LECTRA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 28.09.2026 12:41 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,844 +9,61%
Pétrole Brent
108,58 +1,70%
CAC 40
8 095,88 +0,22%
GENFIT
9,65 +8,18%
TOTALENERGIES
81,16 +1,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank