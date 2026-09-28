Deux brokers raccords sur le principal risque de l'opération BASF/Evonik

(Zonebourse.com) - BASF (-1,64%, 49,61 euros) a confirmé son intérêt pour acquérir Evonik (-0,85%, à 19,20 euros). Si l'opération est globalement jugée positive, elle comporte néanmoins quelques interrogations.

Ce matin, Baader Europe indiquait dans une note que le principal risque d'une acquisition d'Evonik par BASF concernait l'exécution, avec notamment la capacité du management à mener tous ses projets de front.

De son côté, mwb research comprend la logique sur le plan stratégique, compte tenu de l'opportunité pour BASF de renforcer son exposition à la chimie de spécialité, d'élargir son socle de résultats et de réaliser des synergies de coûts, mais l'exécution sera déterminante, explique la maison de recherche financière.

Les analystes préviennent également qu'une telle opération laisserait également le nouvel ensemble fortement exposé à l'Europe, où la faiblesse de la demande et des coûts structurellement élevés demeurent un défi de compétitivité, tandis qu'une acquisition d'envergure pourrait compliquer la dynamique récente de désendettement et de retour de capital aux actionnaires de BASF.

Dans le détail, la logique industrielle est raisonnable et permettrait de renforcer l'exposition de BASF à la chimie de spécialité, notamment aux additifs, aux polymères de spécialité et aux ingrédients pour la grande consommation, tout en élargissant son socle de résultats au-delà des activités amont plus cycliques de BASF. Les activités semblent également relativement complémentaires du point de vue des produits, offrant potentiellement des opportunités de synergies sur les achats, l'optimisation du réseau de production, les frais généraux et administratifs (SG&A) ainsi que d'autres réductions de coûts.

En guise de conclusion, mwb research considère l'annonce comme une incertitude supplémentaire en matière d'allocation de capital plutôt que comme un motif de modification des estimations de fond sur BASF. La recommandation reste à conserver, et l'objectif est toujours fixé à 55 euros.

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