Deux brokers livrent des analyses contrastées sur le titre Burberry
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 16:55
'Les collections hiver sont censées refléter complètement l'exécution de la stratégie décidée mais il reste à voir si elles seront suffisantes pour créer une dynamique de croissance franchement positive pour l'ensemble de la marque', estime l'analyste.
Le bureau d'études pointe en effet un contexte sectoriel toujours difficile, une base de comparaison plus exigeante sur le troisième trimestre, et des prix plutôt élevés pour les produits de prêt à porter récemment introduits.
Oddo BHF ajoute que Burberry se traite à ce stade à parité de multiples avec LVMH sur une base 2027 qui reflète déjà dans ses prévisions un redressement notable de la marge d'EBIT ajusté (12%), ce qui lui 'paraît beaucoup'.
De son côté, HSBC a confirmé vendredi dernier son conseil 'achat' sur Burberry tout en abaissant son objectif de cours de 1600 à 1500 pence, une cible laissant encore 30% de potentiel de hausse pour le titre, jugeant que 'les consensus d'estimations à trois ans semblent timides'.
Le broker considère que 'les résultats du premier semestre comptable ne seront pas pertinents (12% de l'EBIT de l'exercice clos en mars 2026)' et affirme voir 'des preuves d'un redressement de la marque avant la saison clé des fêtes'.
'Nous avons peut-être été un peu optimistes sur le timing de l'accélération des ventes, mais notre thèse positive reste intacte', déclare HSBC qui était passé à 'achat' sur le titre de la maison de luxe britannique fin octobre 2024.
