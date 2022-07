Deux anciens d’Algebris créent leur société

(NEWSManagers.com) - Alberto Gallo et Aditya Aney, deux anciens d’Algebris, ont lancé Andromeda Capital Management (ACM). Cette société gère « une stratégie d’investissement mondiale centrée sur les thèmes qui transforment les pays, changent les secteurs et bouleversent les structures capitalistiques des entreprises », explique leur site. « Son objectif est d'offrir des rendements ajustés au risque attrayants par le biais d'investissements mondiaux multi-actifs, avec un accent particulier sur le crédit et les taux, ainsi que sur les actions, les devises et les matières premières », peut-on encore lire.

La stratégie associe une analyse macro avec des focus approfondis sur les pays, les secteurs économiques et les fondamentaux des entreprises.

Alberto Gallo était gérant du fonds Global Credit Opportunities et responsable des stratégies global credit d’Algebris. Arrivé en 2016, il a quitté la société en avril 2022. Aditya gérait aussi le fonds Global Credit Opportunities.

La nouvelle de cette création est d’abord parue dans Citywire.