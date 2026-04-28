Deux analystes se penchent sur Exosens après ses résultats

(Zonebourse.com) - Le spécialiste des systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles a publié hier des résultats encourageants et conformes aux attentes. Ce matin, TP ICAP Midcam et Berenberg partagent leur point de vue sur le dossier.

Exosens a dévoilé hier matin un chiffre d'affaires consolidé de 122,6 MEUR au titre du 1er trimestre, en ligne avec le consensus (122 MEUR). L'activité progresse ainsi de 19,7% en données publiées, et de 12% en organique.

Réagissant à cette publication, Berenberg confirme ce matin sa note d'achat sur Exosens avec un objectif de cours relevé de 69 EUR à 72 EUR.

Le broker met en avant la poursuite de la dynamique dans la division Detection & Imaging, dont les revenus ont de nouveau dépassé les attentes au 1er trimerstre, portés par la montée en puissance des solutions liées aux drones et contre-drones.

Selon le bureau d'études, cette activité constitue désormais un relais de croissance significatif au-delà du coeur historique de la vision nocturne, dans un contexte de digitalisation des conflits et de réarmement européen.

Berenberg ajoute que le positionnement du groupe sur le marché américain de la vision nocturne, illustré par un premier contrat avec l'US Army, "renforce le potentiel de croissance à moyen terme".

A l'ouverture le titre évolue à l'équilibre, autour des 63,8 euros.

De son côté, Veneta Nikolova qui suit le dossier chez TP ICAP Midcap confirme aussi son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 65 EUR.

L'analyste pointe le "très bon début d'exercice" et met en avant une dynamique équilibrée entre les divisions Amplification ( 10,5% en org.) et Détection & Imagerie ( 16,6% en org.) , cette dernière affichant une forte accélération, notamment dans les applications défense et surveillance.

TP ICAP Midcap estime que cette performance conforte la visibilité sur 2026 et pourrait ouvrir la voie à des révisions en hausse, tandis que l'acquisition d'Emberion constitue un relais technologique sans impact financier significatif à court terme.

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