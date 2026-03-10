 Aller au contenu principal
Deux analystes partagent leur opinion sur Airbus après les chiffres de livraisons
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 11:35

L'avionneur a fait état hier de 35 livraisons d'avions à 21 clients en février, tout en enregistrant 28 nouvelles commandes. Les analystes de RBC Capital Markets et DZ Bank partagent leur sentiment sur ces chiffres tandis que le titre gagne près de 2% à Paris.

RBC Capital Markets confirme ce matin son conseil "surperformance" sur le titre de l'avionneur européen avec un sentiment "neutre" à court terme, le tout associé à un objectif de cours inchangé de 225 euros.

L'analyste estime que le début d'année 2026 montre un rythme de livraisons inférieur aux attentes du marché, avec 54 appareils livrés à fin février, soit environ 17% de moins qu'à la même période en 2025. Selon lui, les difficultés de livraisons de moteurs chez Pratt & Whitney devraient rester un frein pendant une grande partie de 2026, ce qui pourrait peser sur le sentiment à court terme, avec un profil de livraisons davantage orienté vers le second semestre.

Le bureau d'études indique également avoir abaissé ses prévisions de livraisons pour 2027 et 2028 à 955 et 1 049 appareils, des niveaux inférieurs au consensus Visible Alpha, estimant que les investisseurs resteront surtout attentifs au rythme des livraisons plutôt qu'aux commandes.

De son côté, DZ Bank confirme son conseil "acheter" sur le titre Airbus , avec un objectif de cours inchangé à 227 euros.

La banque indique que les 35 livraisons d'avions en février correspond à un recul sur un an, à un niveau supérieur d'environ cinq unités à la moyenne des cinq dernières années. Les livraisons ont notamment porté sur 23 appareils de la famille A320, ainsi que six A350.

Le bureau d'études ajoute que les difficultés de chaîne d'approvisionnement - en particulier sur l'A320 - continuent de peser temporairement sur le rythme de production. DZ Bank estime néanmoins que les livraisons devraient accélérer au cours de l'année, soutenues par une demande toujours robuste.



