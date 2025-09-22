 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 849,50
+0,03%
Indices
Chiffres-clés

Deux agences internationales de conseil en vote soutiennent le projet de gouvernance proposé par OSE Immunotherapeutics à l’Assemblée Générale du 30 septembre
information fournie par Boursorama CP 22/09/2025 à 08:00

NANTES, France – 22 septembre 2025, 8 h 00 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce que deux agences internationales de conseil en vote, dont Glass Lewis, recommandent aux actionnaires de voter POUR les résolutions proposées par le Conseil d’administration sur sa composition (résolutions 5 à 8) lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2025 (l’ « Assemblée Générale »).

Glass Lewis recommande également de voter CONTRE l’ensemble des résolutions proposées par le groupe d’actionnaires minoritaires concertistes (résolutions A à K) et précise à ce propos :

« Nous ne pensons pas que [le groupe d’actionnaires minoritaires concertistes] ait présenté une alternative convaincante qui soit clairement supérieure à l'approche stratégique actuelle de la société. Bien que nous restions ouverts à un dialogue constructif, nous pensons que la stratégie actuelle de la direction mérite davantage de temps pour se développer pleinement et démontrer son potentiel à long terme. De plus, nous reconnaissons les efforts déployés par la direction pour intégrer des membres du groupe dissident au conseil d'administration, ce qui témoigne de son engagement en faveur d'une représentation équilibrée et d'une gouvernance inclusive. »

Valeurs associées

OSE IMMUNO
5,660 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Sanofi : avis positif du CHMP pour le Dupixent pour le traitement de l’urticaire chronique spontanée
    information fournie par AOF 22.09.2025 08:18 

    (AOF) - Sanofi annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a émis un avis positif, recommandant l'autorisation du Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée ... Lire la suite

  • FORVIA SE : Les signaux haussiers sont intacts
    FORVIA SE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 22.09.2025 08:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris
    L'Europe sans direction, la politique monétaire scrutée
    information fournie par Reuters 22.09.2025 08:14 

    Les principales Bourses européennes sont attendues avec de faibles variations à la hausse ou à la baisse lundi après la Fed la semaine passée. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en progression de 0,1% pour le CAC 40 parisien, contre un repli de 0,04% ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Retour possible sur les supports
    FDJ UNITED : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 22.09.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank