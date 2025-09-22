Deux agences internationales de conseil en vote soutiennent le projet de gouvernance proposé par OSE Immunotherapeutics à l’Assemblée Générale du 30 septembre

NANTES, France – 22 septembre 2025, 8 h 00 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce que deux agences internationales de conseil en vote, dont Glass Lewis, recommandent aux actionnaires de voter POUR les résolutions proposées par le Conseil d’administration sur sa composition (résolutions 5 à 8) lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2025 (l’ « Assemblée Générale »).



Glass Lewis recommande également de voter CONTRE l’ensemble des résolutions proposées par le groupe d’actionnaires minoritaires concertistes (résolutions A à K) et précise à ce propos :



« Nous ne pensons pas que [le groupe d’actionnaires minoritaires concertistes] ait présenté une alternative convaincante qui soit clairement supérieure à l'approche stratégique actuelle de la société. Bien que nous restions ouverts à un dialogue constructif, nous pensons que la stratégie actuelle de la direction mérite davantage de temps pour se développer pleinement et démontrer son potentiel à long terme. De plus, nous reconnaissons les efforts déployés par la direction pour intégrer des membres du groupe dissident au conseil d'administration, ce qui témoigne de son engagement en faveur d'une représentation équilibrée et d'une gouvernance inclusive. »