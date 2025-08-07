 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deutsche Telekom s'associe à Nvidia et Brookfield pour un centre de données sur l'IA -PDG
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deutsche Telekom DTEGn.DE s'associe à Nvidia NVDA.O et au fonds d'investissement canadien Brookfield dans le cadre d'une offre pour construire l'une des "gigafactories" de l'UE en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne, a déclaré jeudi son PDG.

"Nous avons des partenariats avec Brookfield et aussi avec Nvidia - ce sont nos principaux partenaires pour cette usine gigabit", a déclaré le PDG Tim Hoettges lors d'un appel avec les journalistes après la publication des résultats du deuxième trimestre de l'entreprise .

Bien que les discussions avec la Rhénanie-du-Nord-Westphalie concernant la construction du centre de traitement des données dans le Land soient en cours, la décision finale n'a pas encore été prise.

"C'est là que nous voyons actuellement notre usine. Mais, bien sûr, cela peut encore changer au cours du processus de sélection", a déclaré M. Hoettges, ajoutant que l'entreprise procéderait aussi rapidement que possible une fois qu'une décision serait prise.

L'entreprise étudie des sites de production existants pour lesquels les autorisations relatives à l'électricité et à l'eau sont déjà en place, a précisé M. Hoettges.

"Des discussions sont en cours, par exemple avec RWE

RWEG.DE ", a-t-il déclaré.

En mai, la société basée à Bonn a déclaré qu'elle avait fait équipe avec SAP SAPG.DE , la société d'hébergement web Ionos IOSn.DE , et le distributeur non coté Schwarz, mais en juin, il a été rapporté que les sociétés soumettraient des offres européennes séparées à la place.

Hoettges a rejeté les rapports des médias selon lesquels il aurait été en pourparlers pour rejoindre un tel consortium.

"C'est une bonne chose qu'il y ait de la concurrence en Allemagne", a-t-il déclaré.

