information fournie par Boursorama avec AFP • 13/11/2025 à 10:51

Deutsche Telekom : objectifs relevés et dividende record en vue après un 3e trimestre solide

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom a légèrement relevé jeudi ses objectifs annuels et annoncé un dividende record pour 2025 au terme d'un troisième trimestre solide.

Le dividende proposé passera de 0,90 euro à 1 euro par action, grâce au flux de trésorerie disponible après loyers, indicateur clé du secteur, qui devrait s'établir à environ 20,1 milliards d'euros en 2025, légèrement supérieur aux estimations précédentes, selon un communiqué.

Cet indicateur a reculé de 9,2% au troisième trimestre à 5,6 milliards d'euros, mais reste en hausse de 6,8% sur les neuf premiers mois, à 16,1 milliards, aligné sur l'objectif annuel.

Le groupe de Bonn (ouest) a également annoncé un programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros devant être opéré en 2026.

De juillet à septembre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 28,9 milliards d'euros, en hausse de 3,3% sur un an.

Le résultat net ajusté et hors minoritaires a atteint 2,7 milliards d'euros, en hausse de 14,3%, mais hors éléments exceptionnels, il recule à 2,4 milliards (-17,9%).

En Allemagne, Deutsche Telekom a connecté 155.000 nouveaux clients à son réseau de fibre à domicile, un record trimestriel, et a ajouté 314.000 abonnés mobiles sous contrat.

Soutenu également par la bonne performance de sa filiale américaine T-Mobile US, qui a absorbé la compagnie américaine de téléphonie USCellular, Deutsche Telekom a relevé ses objectifs de rentabilité pour la troisième fois cette année.

Le groupe table désormais sur un résultat opérationnel ajusté (EBITDAAL) d'environ 45,3 milliards d'euros sur l'année contre plus de 45 milliards auparavant.

"Nous livrons des chiffres fiables malgré les défis sur nos marchés", et "nos actionnaires doivent bénéficier de notre force", a déclaré le président du directoire du groupe de Bonn (ouest), Tim Höttges, dans le communiqué.

A la Bourse de Francfort, le titre Deutsche Telekom coté sur l'indice Dax reculait jeudi de 0,11% à 09H20 GMT.