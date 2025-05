Deutsche Telekom: objectifs annuels légèrement rehaussés information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Deutsche Telekom annonce relever légèrement ses objectifs pour l'année 2025, tablant désormais sur un EBITDA AL ajusté de l'ordre de 45 milliards d'euros et un free cash-flow AL d'environ 20 milliards.



Sur les trois premiers mois de l'année, l'opérateur télécoms allemand a vu son profit net grimper de 43,5% à 2,8 milliard d'euros, son FCF AL bondir de plus de moitié à 5,6 milliards et son EBITDA AL ajusté augmenter de 7,9% à 11,3 milliards.



A 29,8 milliards d'euros, ses revenus ont progressé de 6,5% (+6,3% pour les revenus des services), un tassement de 1,3% en Allemagne ayant été largement compensé par les croissances ailleurs en Europe (+3,2%) et surtout aux Etats-Unis (+9,9%).



En organique cependant, les taux de croissance se sont révélés plus faibles (+5,5% pour l'EBITDA AL ajusté, +3,8% pour les revenus), les chiffres en données totales ayant été gonflés par l'appréciation du dollar en comparaison annuelle.





Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM 31,470 EUR XETRA -0,66%