Deutsche Telekom double largement le montant de son programme de rachat d'actions pour 2026 après des résultats supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique illustrant l'évolution du ratio cours/bénéfice au fil du temps; commentaire d'un analyste au paragraphe 3, évolution du cours de l'action au paragraphe 4, contexte au paragraphe 6, résultats de T-Systems au paragraphe 7)

* Le programme de rachat d'actions prévu pour 2026 a plus que doublé pour atteindre jusqu'à 5 milliards d'euros

* Les prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2026 ont été revues à la hausse à environ 20 milliards d'euros, à l'image de la filiale américaine T-Mobile

* L'EBITDAaL ajusté du deuxième trimestre s'élève à 11,8 milliards d'euros, dépassant les prévisions du consensus

par Emanuele Berro

Deutsche Telekom DTEGn.DE a augmenté de 3 milliards d’euros (3,5 milliards de dollars) son programme de rachat d’actions pour 2026, le portant ainsi à un maximum de 5 milliards d’euros, après avoir annoncé jeudi un résultat opérationnel du deuxième trimestre supérieur aux attentes du marché.

Ces rachats d’actions supplémentaires permettront de remédier à la faible valorisation des actions du groupe par rapport à leurs niveaux historiques et de tirer parti de la récente volatilité du cours de l’action, a déclaré l’opérateur de télécommunications allemand.

Stéphane Beyazian, analyste chez Oddo BHF, a qualifié de "très positive" cette augmentation inattendue des rachats alors que le titre était récemment en baisse.

À 07h19 GMT, le titre progressait de 5,5%, devançant l’indice DAX des valeurs phares allemandes .GDAXI . Deutsche Telekom a également revu à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2026, les portant à environ 20 milliards d’euros contre plus de 19,8 milliards d’euros auparavant, après que sa filiale T-Mobile US TMUS.O a elle aussi revu à la hausse ces mêmes prévisions, invoquant des gains d’efficacité en termes de coûts et la migration des clients vers des forfaits haut de gamme.

T-Mobile reste le principal moteur du chiffre d’affaires, du bénéfice et de la génération de trésorerie de Deutsche Telekom, contribuant ainsi à financer les distributions aux actionnaires et les investissements dans les réseaux de fibre optique en Allemagne ainsi que dans les services cloud et d’intelligence artificielle.

T-Systems, la division chargée des services cloud et informatiques, a enregistré une baisse inattendue de 13,4% de ses prises de commandes au deuxième trimestre, mais le groupe a indiqué que cela n’aurait pas d’impact sur sa croissance globale pour l’ensemble de l’année par rapport à 2025.

Le groupe basé à Bonn a annoncé un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements après contrats de location (EBITDAaL) de 11,8 milliards d’euros pour le trimestre, en hausse par rapport aux 11,0 milliards d’euros enregistrés il y a un an et supérieur au consensus des analystes de 11,7 milliards d’euros publié sur le site web de Deutsche Telekom.

(1 dollar = 0,8660 euro)