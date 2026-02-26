Deutsche Telekom dépasse ses attentes en matière de bénéfice de base et prévoit des perspectives mitigées pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le marché intérieur de l'Allemagne montre des signes de reprise

La filiale américaine T Mobile est un moteur de croissance essentiel

(Refonte de l'article principal, ajout du marché allemand au paragraphe 4, commentaire de l'analyste au paragraphe 5) par Emanuele Berro et Danny Callaghan

Deutsche Telekom DTEGn.DE a dépassé les attentes en matière de bénéfice de base du quatrième trimestre jeudi, grâce à une légère reprise de son marché intérieur, mais a présenté des prévisions mitigées pour l'exercice 2026. L'opérateur de télécommunications basé en Allemagne a déclaré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements après baux (Ebitda AL) de 10,8 milliards d'euros (12,8 milliards de dollars), supérieur à un consensus d'analystes fourni par la société de 10,7 milliards d'euros.

Ses actions se sont négociées sans changement à 0900 GMT. L'opérateur a estimé un bénéfice de base meilleur que prévu de 47,4 milliards d'euros pour 2026, mais le flux de trésorerie disponible après les baux de 19,8 milliards d'euros était légèrement inférieur au consensus des analystes.

Après plusieurs trimestres de vaches maigres, le marché domestique du groupe, l'Allemagne, a montré les premiers signes de reprise, son chiffre d'affaires et son bénéfice de base ayant augmenté respectivement de 2,7% et 2,5% par rapport au même trimestre de 2024.

"La bonne nouvelle, c'est que les tendances allemandes sont meilleures au quatrième trimestre", a déclaré à Reuters Stéphane Beyazian, analyste chez Oddo BHF, soulignant un redressement des ventes de haut débit. "L'Allemagne a été une préoccupation majeure en 2025"

Sur une base annuelle, le principal moteur de croissance de Deutsche Telekom a été sa filiale américaine T-Mobile TMUS.O , qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4,1% en 2025, malgré l'impact d'un dollar américain plus faible sur les bénéfices. La hausse de la demande de forfaits et d'offres groupées a permis à T-Mobile de dépasser les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel en février , ce qui l'a incité à relever ses prévisions de chiffre d'affaires et de flux de trésorerie disponible pour 2027, bien qu'il n'ait pas atteint le consensus concernant les nouveaux abonnés mensuels. Le groupe de télécommunications allemand accélère sa poussée en matière d'IA et a lancé l'une des plus grandes usines d'IA d'Europe en coopération avec Nvidia NVDA.O . Il est également en pourparlers avec le distributeur non coté Schwarz pour soumettre une demande conjointe de milliards d'euros de financement de l'UE disponibles pour la construction de gigafactories d'IA.

(1 $ = 0,8462 euros)