CAC 40
7 842,49
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deutsche Telekom chute après l'annonce d'un nouveau directeur général par sa filiale américaine
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** L'action de Deutsche Telekom DTEGn.DE perd 2 % après que sa filiale T-Mobile TMUS.O ait déclaré que son actuel chef de l'exploitation , Srini Gopalan, succédera à Mike Sievert en tant que prochain directeur général de la société à compter du 1er novembre

** Un trader a déclaré à Reuters que la nouvelle affectait le prix de l'action de la société allemande

** Le trader ajoute que cette nouvelle était attendue et qu'elle "est probablement la meilleure solution"

** L'action de Deutsche Telekom est l'une des plus importantes baisses de l'indice allemand des valeurs vedettes

.GDAXI .

** Les actions de T-Mobile chutent de près de 2 % dans les échanges avant bourse

Valeurs associées

DAX
23 515,08 Pts XETRA -0,53%
DEUTSCHE TELEKOM
28,500 EUR XETRA -1,99%
T-MOBILE US
238,1700 USD NASDAQ -0,28%
© 2025 Thomson Reuters.

