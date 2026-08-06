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Deutsche Telekom augmente de 3 milliards d'euros son programme de rachat d'actions prévu pour 2026
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 07:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte du texte avec une augmentation du programme de rachat d'actions aux paragraphes 1 et 2, ajout des prévisions concernant le flux de trésorerie disponible au paragraphe 4.)

Deutsche Telekom DTEGn.DE a porté son programme de rachat d’actions prévu pour 2026 de 3 milliards d’euros (3,5 milliards de dollars) à un montant maximal de 5 milliards d’euros, après avoir annoncé jeudi un résultat opérationnel du deuxième trimestre supérieur aux attentes du marché.

Ces rachats supplémentaires permettront de remédier à la faible valorisation des actions du groupe par rapport à leurs niveaux historiques et de tirer parti de la récente volatilité du cours de l’action, a déclaré l’opérateur de télécommunications allemand. Le groupe, dont le siège est à Bonn, a annoncé un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements après contrats de location (EBITDAaL) de 11,8 milliards d’euros pour le deuxième trimestre, en hausse par rapport aux 11,0 milliards d’euros enregistrés il y a un an et supérieur au consensus des analystes de 11,7 milliards d’euros établi par la société .

Deutsche Telekom a également revu à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2026, les portant à environ 20 milliards d’euros contre plus de 19,8 milliards d’euros auparavant, reflétant les ajustements opérés par sa filiale T-Mobile US TMUS.O .

(1 dollar = 0,8660 euro)

Dividendes

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T-MOBILE US
173,4600 USD NASDAQ -2,12%
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